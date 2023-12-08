艾賓特轟50分76人重上勝軌

昨日ＮＢＡ常規賽，76人憑艾賓特轟入今季新高50分，以131比126險勝巫師。76人暫錄13勝7負排在東岸第4，巫師則錄得3連敗，以3勝17負戰績排東岸第14。

早前因傷缺陣兩場的艾賓特昨日火力全開，上陣38分鐘29射19中，搶下50分、13籃板、7助攻，協助76人以131比126擊敗巫師。艾賓特創下今季新高得分，這亦是他生涯第6次單場交出50分或以上。76人另有控衞麥斯攻入26分，巫師方面，佐敦普爾取得全隊最高23分。

馬刺沉淪15連敗 西岸方面，馬刺繼續沉淪，昨日作客木狼，馬刺上半場雖領先53比46，惟下半場進攻失靈，兩節合取41分，最終以94比102告負，苦吞15連敗，只差一場追平隊史最差紀錄，下場回到主場迎戰公牛。

今場馬刺「狀元」雲班耶馬今仗取得12分、10個籃板、1偷球、1封阻，使他成為今季首個累積50封阻、25偷球的球員。至於豪取5連勝的木狼，中鋒高拔取得16分、21籃板，而主力唐斯亦有14分、10籃板進帳。