50自稱后區樂詒再添1金

港隊在泰國舉行的世界展能運動會再有喜訊，「飛魚」區樂詒於S9級50米自由泳以33秒80奪得金牌，個人累積兩面金牌。另外，王志賢於男子乒乓球單打TT9級力挫泰國球手，贏得乒乓球隊今屆首金。

乒將王志賢男單奪冠

來到第4個比賽日，香港乒乓球代表王志賢於男子單打TT9級賽事，決賽以直落3比0（11比4、11比7、11比0），擊敗東道主泰國對手，為乒乓球項目帶來首面金牌。彭穎加於女子TT6級決賽迎來2016年里約殘奧會金牌得主波蘭球手，最終以局數2比3憾負。唐志銘和王愉程則在男單TT7級及女單TT7-8級分別奪得銅牌，乒隊單日共得1金1銀2銅。