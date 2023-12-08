親解「自殘」行徑魯列夫︰只想打醒自己

球星發脾氣「扔拍」例子歷來都有，但嬲到要用球拍砍打自己膝頭發洩，就只有世界排名第5的魯列夫才會這樣異類瘋狂，近日這位俄羅斯球手終於親解為何有此自殘行為，原因來自他的性格、內心的憤怒及對勝利的渴望。

26歲的魯列夫不只一次在比賽中用球拍猛打膝蓋，包括在溫布頓及年終賽因不滿表現，一怒之下打到自己皮開肉綻，「見紅」場景實在令球迷慘不忍睹。他近日接受《Championat》訪問時解釋，他是懲罰自己失誤：「當我對自己的不滿湧上心頭時，我好想用球拍打醒自己，叫自己要醒覺了，半場比賽已過去而我還未做得好。」

魯錫斯基：要加強心理訓練 「我的性格很揀擇，每次選擇合心水的球拍也很困難，即使每一支都基本上是一樣，但15支當中我覺得只有2、3支適合我，如果我用球拍猛打球場而弄壞它們，我又要再去選擇新的球拍，因此我寧願用球拍打自己膝頭。」

作為世界頂尖球手，魯列夫自殘的不智行為惹來非議，英國名將魯錫斯基敦促魯列夫提高控制心理的訓練，「他流血已好好彩了，如傷到膝蓋筋骨就手尾長。」並指沒有良好心理質素的球手，即使技術再佳，也難以爭得大滿貫錦標，希望魯列夫三思而後行。