另有名將訪港賀歲？貝鈞奇：仲傾緊

足總會長貝鈞奇昨日出席「世界足球傳奇盃2024」活動時透露，在農曆新年期間，有機會再有其他世界名將來港獻技，但詳細情況仍有待商討。

在昨日活動開始前，「貝生」被問到2024年年初會否舉辦「賀歲盃」時，他透露有機會再有名宿到港：「我知道有其他單位，籌備緊搵世界級名將嚟香港，不過依家仲傾緊，等傾好之後再算。」

近日有消息指，美斯及其所屬球會國際邁亞密，有望於來年到港比賽，貝鈞奇強調一切有待公布，不過有信心如果美斯訪港，效果有望較2014年阿根廷來港友賽更佳：「當年美斯跟國家隊嚟，號召力未必咁勁，但今時唔同往日，美斯今次捧咗世界盃冠軍，表現仲成熟過以前，不過我未知美斯會唔會嚟，呢點等主辦單位公布。」

盧均宜入「奧雲隊」：會努力集郵 同時，部分有份參加「傳奇盃」的港將，昨日亦有亮相即場抽籤決定代表「奧雲大師隊」還是「史高斯大師隊」，其中效力標準流浪的盧均宜就被編入「奧雲大師隊」。他透露林嘉緯都有機會一同出戰，並指利物浦2003年訪港時，自己都有上陣與奧雲及希斯基交手，今次則會與他們合作，笑言難免感到緊張：「有咁多前輩一齊踢，希望趁機學吓嘢，好難得香港搞到咁大型嘅比賽，希望之後會搞多啲，吸引多啲球迷撐本地波。」他又笑稱到時會把握機會，盡力與一眾名宿「集郵」。圖、文：鄧文滔

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