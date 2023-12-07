新季設6場衝刺賽上海相隔5年再辦F1

世界一級方程式賽車（F1）昨日宣布新賽季部分安排，來季將有6站衝刺賽，在上海舉行的中國站將是其中一站，也是自疫情後F1首次重返中國上演。

2024年F1賽季中，6場衝刺賽將在中國、美國邁阿密、奧地利、美國奧斯汀、巴西及卡塔爾，其中中國大獎賽及邁阿密大獎賽均是首次舉辦衝刺賽。值得一提是中國站賽事於4月19至21日舉行，是當中的首場衝刺賽，也適逢F1中國站20周年，同時也是自從2019年爆發疫情後，首次再次出現在F1的賽程上。

計劃SQ提早至周五舉行 消息指有計劃將衝刺賽排位賽（SQ）提早於周五舉行，周六則進行較短距離的比賽計劃，F1賽會行政總裁Stefano Domenicali表示︰「自從2021年加設了衝刺賽後，電視收視提升了不少，為車迷提供更多賽道的娛樂，我們對明年相當期待。」

除了中國上海站之外，在明年5月3至5日上演的邁阿密站也是首次有衝刺賽，美國奧斯汀及卡塔爾將連續第2年舉辦，巴西站及奧地利賽則是迎來第3次。