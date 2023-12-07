世界展能運動會港隊次日擸３金

在泰國呵叻府舉行的世界展能運動會周二上演次日賽事，香港隊憑任國芬和鮑錐耀於田徑女子T35/36/37級100米及男子T35/36級200米奪得兩面金牌，其後港隊再有區樂詒（圖）於游泳女子SB9級100米蛙泳奪冠，單日收穫3面金牌。

今屆世界展能運動會12月3日至8日於泰國呵叻府舉行，香港代表團派出45名運動員出戰8個項目，其中羽毛球、輪椅劍擊、游泳和乒乓球4個項目為巴黎殘奧積分賽。

香港田徑代表任國芬在女子T35/36/37級100米賽事，跑出15秒53，為港隊贏得今屆第一面金牌，另一香港代表余春麗則以16秒73奪銅牌。港隊之後亦有鮑錐耀於男子T35/36級200米，以30秒79衝線奪金。另外，香港的蔡愷琳於女子F35/37級鉛球第4擲擲出6米48，奪得一面銀牌。

區樂詒袋晒金銀銅 游泳方面，首日賽事已奪女子S9級100米自由泳銀牌的香港泳手區樂詒，次日出戰SB9級100米蛙泳以1分31秒87強勢奪金，她同日再於女子S8-10級200米自由泳奪得銅牌，個人勇奪3面獎牌。