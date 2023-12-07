大埔險勝坐穩A組榜首

「賽馬會菁英盃」昨晚假九龍灣公園爆發A組前列對決，由大埔鬥東方。東方今場派出至少5位U22球員應戰，結果大埔憑馬高斯山度士及雷仙奴各入1球，以2比1擊敗下半場靠黃浩然扳回一城的東方。

山度士雷仙奴各建一功 「綠戰士」正選僅作出1個調動，鄭子森復任正選踢左閘，加比爾及馬高斯山度士鎮守後防中路，雷仙奴及馬卡雷拿繼續於前線衝鋒陷陣；東方正選派出5位U22球員，包括今季首次擔正的高銘浩及楊棟棋，門將則改由廖富源把關，巴科爾先列後備。

大埔開局頻頻於前場兩邊獲得罰球機會，17分鐘，蔡立靖罰球斬前柱，馬高斯山度士入楔飛頂，為「綠戰士」先拔頭籌。24分鐘，東方解圍未果，被雷仙奴禁區內一射得手，大埔半場帶着2球優勢回更衣室。

換邊後，大埔繼續搶攻，60分鐘，馬卡雷拿禁區內有起腳機會，但就被廖富源擋走。東方其後加強逼搶，搶回不少攻勢，71分鐘由黃浩然建功追近至1比2。惟餘下時間雙方都未能再取得入球，大埔以2比1險勝東方，繼續保持A組榜首位置。

圖/文：林卓臻