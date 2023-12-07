亞運前遭DQ「痛過斷兩條韌帶」 徐淑琪哭訴「聽吓運動員心聲」

「其實我到現在，心情都未能平復，每當想起這件事，都很不開心。」香港柔道代表徐淑琪（Suki）哽咽道。事件至今已時隔兩個半月，曾考慮離開但又不捨，最終決定動刀再博一博，運動生涯的前景？未來的目標？Suki不敢想太遠，但盼望日後不會再有其他運動員，遇上同樣的悲劇。

9月28日徐淑琪在個人社交網以千字文哭訴，已抵杭州準備亞運出賽前，才突然收到港協暨奧委會通知，以傷患為由被DQ，事件至今已超過兩個月，但在Suki內心仍留有深深的傷痕，傷得比起自己斷了兩條韌帶更痛。

Suki於今年1月訓練期間受傷，導致右膝前十字韌帶和內側韌帶撕裂，但她康復進度良好，4月底已在科威特亞洲賽收穫銅牌，豈料亞運前才得悉亞運首席醫生對其傷勢有所質疑，到比賽當日早上更被取消資格，其後Suki在網上發文作控訴。

再次開刀根治傷患 可惜一切已成定局，Suki即使登上杭州亞運列車，但最終無緣踏上賽場，令其爭取來年巴黎奧運資格困難重重，因此事件後，她決定完成右腳前後兩條十字韌帶以及半月板的手術治理傷患，利用接下來至少大半年時間養傷：「如果能夠在亞運奪得獎牌，就有頗大機會能取得奧運資格，但不能出戰亞運，令我的形勢差許多，所以索性決定做手術好好休養；手術後頭兩個星期都不能落地，到第6個星期才能如常走路，還要花6個月至1年才能復出打柔道。」

訪問當日，她正努力作簡單訓練，又與隊友有講有笑，但回想「亞運被DQ事件」，Suki灑然淚下、周邊靜了幾分鐘，Suki直言自己並沒有從事件中恢復過來：「本身事情過去1星期後，覺得心情有變好，但之後想起自己此前如何努力克服傷患，可惜有人並不相信我仍然有能力打比賽。」她哽咽地說：「體院的醫生及物理治療師努力幫助我重返賽場，他們認為我的傷勢不會影響我出賽，但最後竟由一位未曾跟過我見面的醫生，判定我不能作賽，大家都感到非常生氣。」

她盼望大家都可以「聽吓運動員心聲」，日後再有同類個案時，應該要考慮運動員自身的意見：「經過今次事件後，可能其他運動員害怕，被體院得知自己有傷在身後，會影響出戰大賽的機會，從而隱瞞傷患；我覺得運動員在出賽與否應該要有Say，因為我們最清楚自己身體，不應單憑醫療報告，就斷定我們能否出賽！」

縱使完成手術後要花大量時間復原，加上經歷被取消亞運參賽資格後，Suki身邊很多人都勸她放棄。對於前途如何，她曾經有少許迷惘，坦承曾想過就此告別運動員生涯，但「始終放唔低柔道，唔甘心嗰生涯就咁完咗，我真係好鍾意呢個運動。」

多困難都堅持重返賽場 Suki又指她一直有個心願未了，她抽泣道：「爸爸媽媽從來沒有看我打比賽，所以我哥哥特意帶他們到杭州，為我打氣，豈料比賽當日，才知道我不能參賽……我一直很想他們親身到場支持自己比賽，所以即使遇上那麼多困難，都會繼續堅持。」

圖/文：鄧文滔