ATP香港站世界5哥魯列夫參賽

「中銀香港網球公開賽2024」於12月31日至1月7日假維園舉行，這是香港自2002年後首次舉辦ATP巡迴賽。大會昨日公布世界排名第5的俄羅斯魯列夫、及2014年美網單打冠軍施力等4位世界級球手落實參加，黃澤林則獲外卡主場出擊，今次是這位香港1哥首戰ATP 250級賽事，他期待與一眾頂尖好手較量。

總獎金達73萬美元（約570萬港元）的香港公開賽，已獲「M」品牌認可，大會昨日公布最新球手名單，世界排名第5的魯列夫、東奧男單銀牌得主卡查諾夫（世界排名15）及2014年美網單打冠軍施力均落實參賽。

ATP賽事時隔21年重臨香港，中國香港網球總會會長莫君逸表示門票銷情理想：「首階段門票已售罄，佔全部門票大約一半，餘下門票發售詳情有待公布。」他期待未來能舉辦更高級別的賽事：「如果今次賽事舉辦成功，待啟德體育園落成後，我們就會爭取提升賽事級別。」

黃澤林期待挑戰頂尖球手 香港19歲網球1哥黃澤林昨日透過視像會議接受訪問：「這是我首次參加ATP 250賽事，希望球迷入場支持，並見到一個全新的我。」黃澤林今年世界排名升到生涯新高250，他說：「今年打進前300的目標已超額完成，我贏過不少世界前100球手，感覺比去年進步不少。」■圖、文：余樂詩