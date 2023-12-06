on.cc東網直播：九龍灣公園挑燈夜戰 大埔東方搶分鍊到盡

大埔中場 王顯琛

今晚「賽馬會菁英盃」上演A組獨腳戲，大埔與東方於九龍灣公園挑燈夜戰。「綠戰士」目前高踞分組榜首，希望延續連勝走勢，力爭繼8月聯賽後再次擊敗對手；至於上仗大好形勢下失分的東方，亦要重整旗鼓，盼望在積分榜上拉近與大埔的距離。（on.cc東網周三晚8時按次收費直播）

暫時在「菁英盃」A組領導群雄的大埔，上場贈深水埗3蛋贏得非常輕鬆，主教練李志堅特別喜見馬卡雷拿斬獲開齋波：「佢作為前鋒，一路冇波入都好心急，依家開到齋，對佢提升信心實有幫助。」季初大埔曾於聯賽1球小勝東方，惟現時對手加入前鋒巴科爾等新兵後，「堅Sir」承認會更難應付。「綠戰士」今季第3度在九龍灣公園作賽，「堅Sir」認為球隊對場地更為熟悉，惟卡朗及謝臣等傷兵仍有待康復。

蔡立靖夠信心無懼任何人 有機會再倒戈面對舊主的蔡立靖（Emi），表示有信心繼聯賽後能再次擊敗東方：「我哋球隊實力夠強，球員間嘅聯繫亦好好，任何對手我哋都唔會驚。」惟Emi承認今場形勢依然會非常接近：「同上年相比，東方現時嘅陣容係有啲唔同，但我哋會專注番自己嘅表現先。」

東方上場於「賽馬會菁英盃」領先兩球下，最終遭香港U23逼和，痛失兩分。球隊勿勿再上陣硬撼大埔，主教練盧比度（Chino）指緊密賽程未必是壞事：「我同班球員都對上場喺大好形勢下，最終失分感到憤怒，但向好方面睇，我哋冇太多時間去諗上場嘅表現，希望球隊吸取教訓唔好重複犯錯。」東方賽前一連兩日來到九龍灣公園操練，以準備今季首次在這個仿真草球場作賽，Chino直言對球場草地質素不敢恭維，並指今場或會作適當輪換，以應付周末的聯賽。

吳宇曦生涯開齋仍感不足 上場小將吳宇曦斬獲職業生涯首個入球，但未能為球隊換來3分，感到美中不足：「射入職業生涯首球意義當然非凡，但過程中自己浪費咗一至兩次黃金機會，唔能夠幫球隊擴大優勢，最後仲同對手打和，如果可以幫球隊贏波而回，紀念性一定更大。」他續指獲選為該仗MOM，有助推動自己繼續進步，期望之後落場都能交出好表現。

東方Ｕ22 馬希偉