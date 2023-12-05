結束3年日本之旅 歐冲：歡迎香港球隊搵我
香港足球代表隊中場歐陽耀冲，昨日在社交網發文，宣布正式結束其3年的日本足球生涯，並對期間一直未有機會出場感到可惜。「歐冲」續指未決定之後去向，但希望繼續踢波，也會考慮回港尋找落班機會。
已完成「J League夢」
歐陽耀冲於2021年加盟日丙YSCC橫濱，今季再轉投另一日丙球隊岩手盛岡仙鶴，但期間一直未獲出場機會，最終在經過3個球季後，選擇正式完結今次外流之旅，他在文中承認感到可惜，又對一直支持自己的球迷致歉：「呢3年內我已盡了力，無任何遺憾。原來人生有時唔係努力就做到，但我能夠加入到J League球隊已經完成咗我由細到大嘅夢想，雖然出唔到場係好可惜，但證明日本足球真係十分嚴格先有咁好成績。」
現年34歲的「歐冲」續指仍未決定之後去向，但會先回港，又不排除會在香港落班：「依家未知下一步係點……無論咩組別都好，我會繼續踢落去，繼續享受足球，所以十分歡迎香港球隊搵我。希望大家繼續支持香港本地足球員，有緣球場上再見大家。」
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