結束3年日本之旅 歐冲：歡迎香港球隊搵我

已完成「J League夢」

歐陽耀冲於2021年加盟日丙YSCC橫濱，今季再轉投另一日丙球隊岩手盛岡仙鶴，但期間一直未獲出場機會，最終在經過3個球季後，選擇正式完結今次外流之旅，他在文中承認感到可惜，又對一直支持自己的球迷致歉：「呢3年內我已盡了力，無任何遺憾。原來人生有時唔係努力就做到，但我能夠加入到J League球隊已經完成咗我由細到大嘅夢想，雖然出唔到場係好可惜，但證明日本足球真係十分嚴格先有咁好成績。」