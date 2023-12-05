最年輕+最老盟主！奧蘇8度封王

30年前他是最年輕的全英賽冠軍，周日這位桌球傳奇成為了最年長的盟主！世界「一哥」奧蘇里雲於今屆全英賽決賽以10比7力壓中國的丁俊暉，相隔1年半後終於打破排名賽錦標荒，並歷史性第8次捧走這項被譽為桌球壇三大重要賽事之一的錦標。

袋247萬獎金續做「世一」 今日（5日）48歲生日的奧蘇里雲，在今屆賽事狀態有點不穩，但仍能笑到最後，以47歲之齡成為史上最年長的全英冠軍，打破了Doug Mountjoy於1988年所創的紀錄（46歲零172日）。同時，這也是「火箭」生涯的第8個全英冠軍。1993年，17歲的奧蘇里雲擊敗亨特利首度奪冠，成為史上最年輕盟主，隨後在1997、2001、2007、2014、2017、2018奪標，想不到今年再獲殊榮，連「最老盟主」的紀錄也一併收入囊中。

在決賽以總比數10比7氣走丁俊暉後，「火箭」感言︰「我喜愛全英賽，我喜愛這個場地，並會把這些一一記住……很多人希望我在煞科日表現完美的桌球，所以我盡力去做得更專業及坦誠，能夠取勝當然最好，就算輸波我也問心無愧。」奧蘇里雲奪冠後會袋走25萬鎊（約247萬港元）的冠軍獎金，並保持住世界「一哥」寶座，而丁俊暉則有10萬鎊獎金進帳，其世界排名將重返前16，並入圍大師賽，首圈將再面對奧蘇里雲。