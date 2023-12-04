獨行俠照畀「雷」劈

末節打出30比0攻勢 昨日NBA，獨行俠主場迎戰雷霆。獨行俠前3節過後仍落後對手23分，第4節打出一波30比0瘋狂攻勢，寫下隊史紀錄，一度反超前對手，惟雷霆臨危不亂，關鍵時刻再度取得領先，驚險地以126比120帶走勝利。

當錫大三元無力回天 作客的雷霆今仗大部分時間處於領先地位，完半場時有16分優勢，進入決勝節前更拋開23分，豈料此時戰況急轉直下，獨行俠在A.J.Lawson投入三分球後，全隊瘋狂連取30分，一口氣反超前6分，期間雷霆雖叫了4次暫停，仍無法阻擋主隊的狂攻猛打。雷霆球員此時如夢初醒，Chet Holmgren先為球隊扳平，加上謝倫威廉斯在最後關頭上籃得手，雷霆再度反超前，最終以6分之差險勝獨行俠。

獨行俠主將當錫上陣46分鐘，交出36分、15個籃板及18次助攻的「超級大三元」，生涯累積第59次「大三元」，追平傳奇「小鳥」布特，位列歷史第9位，惜未能為球隊「起死回生」，雷霆勝在得分點多，全隊8人得分上雙，當中以謝倫威廉斯攻入23分最為搶鏡。