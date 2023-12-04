何詩蓓擸第3金完美謝幕

強項100自破大會紀錄 香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日早上出戰美國游泳公開賽，於女子100米自由泳決賽以破大會紀錄時間的52秒94奪金，今站賽事共獲3金1銅。

個人袋5張巴黎奧運入場券 26歲的Siobhan早前於美國亞利桑那州訓練營進行3星期高海拔訓練，今站喜見成效，先於400自奪銅，繼而在200自及100蛙封后，其中100蛙時間（1分06秒05）不但打破塵封7年的香港紀錄，更達到巴黎奧運「A標」，取得個人第5張巴黎奧運入場券。

煞科日何詩蓓出戰另一主項100自，在初賽造出54秒22，以總排名第4晉級，其後決賽再游出52秒94的新大會紀錄，並以0.23秒之微險勝美國泳手Torri Huske封后。這是Siobhan今季第10次游入53秒內，她曾在世界盃柏林站游出史上第3快時間52秒02，之後亦能保持穩定表現。

總結今站成績，何詩蓓共出戰5個項目，最終奪得3金（100自、200自、100蛙）1銅（400自），另外50米自由泳亦獲得第5名，成績理想，亦證明特訓收到成效。■余樂詩報道