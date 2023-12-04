3蛋贈深水埗大埔穩坐榜首

昨日假九龍灣公園爆發的「賽馬會菁英盃」A組賽事，深水埗與大埔合演「地區打吡」。結果「綠戰士」憑陳肇鈞、馬卡雷拿及馬高斯山度士各入一球，以3比0輕取深水埗，賽後續坐小組榜首。

深水埗正選派出戴廷匡、劉家城及張廣然3位U22兵，馬高域兄弟支援箭頭鄧嘉；大埔方面加比爾及馬高斯山度士鎮守後防，雷仙奴夥拍馬卡雷拿於前線衝鋒陷陣。

陳肇鈞頭槌開紀錄 大埔形勢上明顯佔優，2分鐘馬卡雷拿中路強行突破，殺入禁區一射高出。9分鐘蔡立靖起腳，考驗不到戴廷匡。「綠戰士」努力很快有回報，14分鐘蔡立靖開出罰球，加比爾禁區內頭槌二傳，陳肇鈞門前加一頭，皮球剛好過白界，大埔先開紀錄。深水埗攻勢不多，21分鐘艾雲馬高域接應角球頭槌攻門，未能命中目標。

易邊再戰深水埗依然未見起色，56分鐘，雷仙奴右路突破，窄位起腳高出。65分鐘，陳肇鈞左路落底傳中，伏兵遠柱的馬卡雷拿一頂破網，大埔拉開至2比0。71分鐘，大埔角球攻勢，馬高斯山度士將紀錄改寫成3比0。遙遙領先的大埔未有收手，2分鐘後陳肇鈞禁區頂一射，被戴廷匡飛身撲出，最終大埔維持3比0勝局，全取3分後以9分續居小組榜首。■圖、文：林卓臻