香港U23激和東方2:2

昨日「賽馬會菁英盃」假旺角大球場爆發尾場激戰，A組東方對香港U23。香港U23在落後兩球下，憑李樂謙及何家智下半場5分鐘內連追兩球，以2比2逼和東方，取得今季賽事第1分。

收穫今季賽事第1分 東方開局主動出擊，2分鐘黃浩然接應罰球，頭槌一頂斜出。6分鐘後，馬高斯交前，巴科爾禁區頂射地波中柱彈出，及後黃皓雋的勁射，又被雲天樂沒收。30分鐘，宏愷志解圍不遠，黃皓雋禁區內起腳，但就被香港U23球員成功護空門。37分鐘，吳宇曦連過兩關推入禁區窄角度勁射，考驗不到雲天樂。4分鐘後，吳宇曦再推大位起腳，今次省中杜國樑入網，東方半場領先一球。

換邊後東方繼續施壓，51分鐘，黃皓雋罰球直射，被雲天樂撲出底線。59分鐘，馬高斯傳中，倒地的黃皓雋一下掃射，東方贏到2比0。73分鐘，巴科爾一射破網，惟因越位入球無效。香港U23隨即反撲，74分鐘，後備入替的宋絃毅窄角度一射，被葉鴻輝沒收。5分鐘後，丹尼爾後場交失，後備入替的李樂謙推過出迎的葉鴻輝，送入空門。83分鐘，何瀧浩禁區內交橫，何家智射成2比2完場，香港U23成功收穫今季賽事第1分。■圖、文：林卓臻