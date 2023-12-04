均業北區僅負傑志

落後3球連追兩粒掀起高潮 昨日「中銀人壽香港超級聯賽」獨腳戲，均業北區升班後首次於主場北區運動場亮相，挑戰上季盟主傑志，成功吸引1,377位球迷捧場。均業北區在半場落後3球下，尾段憑拚勁追至僅落後1球，但始終未能平反敗局，以2比3落敗，今季聯賽不敗身遭打破。■圖、文：鄧文滔

主隊北區派出柏度及葉卓文鎮守後防中路，羅曉聰復任正選，與劉君正及伊泰路坐鎮中場，為肯迪及羅港威輸送彈藥；傑志則有黃洋今季首次在聯賽擔正，與基爾頓及米基爾組成3人中場，前線由迪米路夫及明加索夫負責攻堅。

迪美路夫入加盟「藍鳥」後首球 開賽初段傑志佔據主動，12分鐘費蘭度射入罰球先開紀錄。「藍鳥」得勢不饒人，16分鐘，迪美路夫接應費蘭度傳中，頂入加盟球隊後首個入球，他慶祝時不慎將皮球踢中場邊記者，要向記者「耍冧」。上半場中段，北區韋法頓禁區內疑似遭陳晉一侵犯，球證到場邊觀看視像助理裁判（VAR）後，判罰12碼，惟肯迪操刀被王振鵬「捉球路」撲出。44分鐘，北區門將林駿杰解圍省中上前壓迫的米基爾彈入網窩，傑志半場領先3球。

換邊後北區調入馬圖斯加強攻力，但傑志控球仍然較多，米基爾勁射被林駿杰擋出，比賽末段掀起高潮，83分鐘羅曉聰放長傳，林樂勤接應射成1比3，3分鐘後，馬圖斯接應角球，門前撞入追近至2比3，惟傑志成功力保勝果，贏3比2完場全取3分。

北區主教練梁志榮賽後坦言，傑志實力較為優勝，讚揚球員落後3球下仍未放棄，並希望即使林駿杰今場犯錯導致失球，都不要影響其信心：「我覺得佢表現都OK嘅，希望佢唔好因為咁冇咗信心，球隊需要佢幫手用波。」他同時盛讚是役主場氣氛一流，期望球迷日後會繼續支持球隊。

林樂勤：咪當我哋係魚腩！ 至於為北區射入第一球的林樂勤（Jordan），認為賽果反映球隊有力與任何對手周旋：「雖然我哋新升班，但唔好睇死我哋係『魚腩』，球隊有能力喺任何對手身上搶分，甚至贏埋。」Jordan又坦言希望獲「大港腳」主教練莊恩安達臣留意：「我想話畀『安帥』知，我都係有能力嘅球員，都想佢留意我踢成點。」