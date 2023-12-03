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奧蘇里雲全英賽100W
世界「一哥」奧蘇里雲爭奪第8度奪走全英賽冠軍再走近一步，即使他不在最「托弗」狀態，上周五仍頂得住中國周躍龍的施壓，更轟出兩桿「破百」以6比5險勝對手晉級，勇闖4強，並迎來生涯第100場全英勝仗，而奧蘇里雲下圈對手則為伊朗的華法爾。
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