黃澤林日本ATP 4強止步

香港網球好手黃澤林（Coleman）昨在日本四日市ATP挑戰賽4強，與3號種子美國的麥侯爭逐，可惜今仗Coleman手感欠佳，首發成功得分率僅53%，結果以2比6、2比6見負，4強止步。雖然未能躋身決賽，但今次賽事黃澤林獲得不少積分，相信有助Coleman的世界排名再度攀升。