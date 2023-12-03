理文打少個4:3激贏標準流浪

昨日於旺角大球場爆發「足總盃」8強大戰，由標準流浪火併理文。雙方今場再次合演入球騷，尾段打少一人的理文，靠保連奴梅開二度，最終險勝4比3晉級，4強面對冠忠南區對深水埗的勝方。

兩軍今場開賽初段踢得謹慎，戰至18分鐘，艾華頓在禁區內被回防的林衍廷剷跌，獲判12碼並由保連奴操刀射入，理文先開紀錄。之後理文憑保利臣及基華尼頓連環建功，27分鐘領先到3球。然而，標準流浪積極反撲，在34分鐘林嘉緯起腳，皮球省中荷西安祖手部，球證直指12碼，神田夢實射入為球隊追近。可惜這位日本外援在完半場前再次操刀極刑，郤射高宴客，流浪半場落後1比3。

迪高侵犯林衍廷領紅 易邊後流浪換入岡本玲仁加強攻力，可惜在55分鐘再度失守，艾華頓罰球斬入禁區，迫使朴鍾範擺烏龍，落後至1比4。不過流浪未有放棄，69分鐘憑伊巴謙入波追至2比4，至比賽尾段，迪高惡意侵犯林衍廷被逐，流浪多打一人下，82分鐘伊巴謙攻入倒掛，改寫比數至3比4，惟隨着補時階段神田夢實罰球省中人再中楣，始終未能創造奇迹，理文保持贏4比3，淘汰標準流浪殺入4強。

圖、文：李浚湣