東方強襲香港Ｕ23

東方翼鋒 黃皓雋（藍衫）

「賽馬會菁英盃」A組今晚假旺角大球場上演壓軸戲碼，由東方鬥香港U23。剛剛在分組賽打開勝利之門的東方，要延續強勁走勢，就要問過以年輕球員為骨幹的香港U23，且看哪位後起之秀能夠挺身而出，掌握勝負關鍵。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

各項賽事已錄得7場不敗的東方，上場以4比1反勝港會，取得今季「賽馬會菁英盃」首勝，今場當然希望延續強勢。主教練盧比度則希望球隊繼續進步，尤其要改善入局較慢的情況：「球員一開波就要撻着，如果唔係就會好似上場對港會咁畀對手搶得先機，尤其呢場香港U23嘅年輕球員好跑得，更加唔可以鬆懈。」孫銘謙及余在言皆因傷上陣成疑，好消息是黃梓浩傷愈後，今場有望復出。

馬希偉盼入球陸續有來 上場梅開二度的馬希偉（Timmy），連續兩場「賽馬會菁英盃」有斬獲，成為球隊在分組賽保持不敗的功臣。今季各項賽事已累積攻入4球的Timmy，就希望可以延續好腳風：「當然唔會自滿要繼續進步，落到場就要有表現畀教練睇到，希望入波陸續有嚟。」

香港U23今季首場「賽馬會菁英盃」雖以0比1僅負大埔，但表現就贏盡掌聲，主教練司徒文俊認為球隊透過該仗挽回不少信心。香港U23今年8月曾在聯賽以0比3不敵東方，「司徒Sir」承認雙方實力存在差距，但仍不忘鼓勵球員：「每場波對我哋都係挑戰，希望球員認識到自己嘅進步同時，要勇於把握每次進步的機會。」

香港U23前鋒 林學曦（右）