港台電視32及on.cc東網直播 均業北區硬撼傑志

均業北區中場 肯迪（紅衫）

今午北區運動場上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」第11周賽事，由均業北區硬撼傑志。北區貴為聯賽其中一隊未敗之師，加上首度主場出擊，定當傾盡全力為球迷帶來驚喜；至於「藍鳥」在「亞冠盃」失利，勢集中精神全力應付本地賽事。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

均業北區迎來升上港超後首場主場賽事，主教練梁志榮表示球隊上下都十分期待，並對北區運動場讚不絕口：「草地質素喺今季各個球場排頭幾位，環境都幾靚，四周比較空曠，附近只有泳池同一間學校。」「細榮」過去身為傑志教練團成員多年，他承認熟悉對方球員，但不認為會因此嘗到甜頭，球隊目標很清晰，就是有分落袋。

首度踢主場 何振廷讚草地靚 中場何振廷約滿離開傑志後，首度面對舊東家，他表示會以平常心應戰：「上年外借南區試過對傑志，嗰陣會諗多啲，好想表現自己。但今年反而無咩感覺，落到場就盡力踢，目標幫球隊繼續保持不敗。」球隊賽前特赴北區運動場操練，「阿廷」大讚球場草地質素：「可能係香港最好嘅幾個球場之一！」「阿廷」希望屆時可以有更多北區球迷入場打氣。

傑志周中才在「亞冠盃」惡鬥全北汽車，暫代主教練金東進（Kim）透露部分球員略帶疲態，不排除是役會作出小量輪換，但強調北區絕不容易應付：「雖然對手新升班，但由『細榮』執教一定唔會太差，加上陣中好多年輕球員都具備港超經驗，有一定質素，好似『阿廷』（何振廷）同Jordan（林樂勤）咁。」Kim續指球隊目前踢少場，落後榜首理文6分，餘下每場聯賽已再沒有失分空間。

羅梓駿期待同恩師「細榮」交手 對手北區首次在主場出賽，後衞羅梓駿笑言預計屆時有很多當地居民到場，為主隊打氣，氣氛與作客大埔運動場相似。此外，對於有機會首次與恩師梁志榮交手，「羅梓」感到十分興奮：「由細到大都跟開『細榮』，佢係主張進攻同控球在腳嘅教練，大家都好熟悉對方，所以非常期待。」

傑志悍將 米基爾