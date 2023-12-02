香港東方獲年度最優秀職業籃球隊獎

剛在甲一男籃聯賽「6連勝」的香港東方籃球隊，獲得Business Innovator頒發「年度最優秀職業籃球隊」獎項，表揚球隊的努力及成就。領隊蔡芳裕、XDAG基金會陳友春博士、球會市場部總監黃嘉華以及傳播及媒體副總監劉家朗代表球會領取獎項。