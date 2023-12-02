高海拔集訓見成效 何詩蓓400自摘季

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）小休復出，參戰豐田美國游泳公開賽，於美國時間周四出戰女子400米自由泳，「測試」一下經過高海拔訓練後的體能狀態，結果以4分06秒32奪得銅牌。稍後Siobhan將角逐100及200米自由泳等強項，力爭成為首位在賽事奪冠的香港女泳手。

出戰兩強項圖創歷史 Siobhan自10月底完成3站世界盃激戰後重返戰場，她剛在亞利桑那州進行3周集訓，希望利用當地高海拔地勢環境加強體能，同時也趁機重看早幾個月的比賽片段，畢竟她由年中開始已連戰世錦賽、杭州亞運及世界盃，正好有大量片段和數據加以研究。

Siobhan在今次美國泳賽參加5項，先於400自與加拿大好手麥恩杜殊及美國天后列迪姬同場較量，最終17歲的麥恩杜殊以3分59秒42奪冠，列迪姬以4分02秒38奪亞，何詩蓓則爭得銅牌，另外她在50米自由泳以24秒62獲第5名，隊友鄭莉梅則並列第54名。Siobhan之後將競逐100自、200自及100蛙，力爭佳績。