大衞巴拉戴帽中西區輕取南華

上周以2比1力克沙田的中西區，在周日（26日）舉行的第8周甲組聯賽中，憑大衞巴拉連中三元，以3比0輕取南華，錄得3連勝之餘，在積分榜穩守第2位，繼續力逼排頭的九龍城。

聯賽3連勝暫排次席 開賽初段，首個具威脅的攻門鏡頭來自南華，丘仲軒接應隊友傳中球衝頂，惜未能命中目標。之後輪到中西區還以顏色，陳嘉宝妙傳予入楔的安基斯，後者熨射遠柱，南華門將葉駿桓飛身撲出底線，雙方半場互無紀錄。

下半場中西區作出調動，換入經驗豐富的安達，惟60分鐘南華差點打破悶局，日援田坂卓也左路傳中，伏兵遠柱的梁創業抽射高出。避過一劫的中西區，藉之後一個攻勢取得領先，李康廉左路快放傳中，後上的大衞巴拉撞射成1比0先開紀錄。

其後戰況互有攻守，直至88分鐘，中西區終於拉開比數，大衞巴拉擺脫敵衞後射遠柱入網。補時階段，許宏鋒開出角球，南華後防頂高不遠，盧斯安奴頭槌二傳門前的大衞巴拉頂入「埋齋」，個人完成帽子戲法，兼協助中西區以3比0擊敗南華。中西區3連勝後，在積分榜上以7戰4勝3和得15分，落後踢少一場的九龍城1分，暫排第2位。