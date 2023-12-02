旺角場爆足總盃8強激鬥 標準流浪理文又嚟鍊過

伊巴謙 標準流浪士哥拿

今日「足總盃」假旺角大球場爆發8強對決，標準流浪狹路相逢再鬥理文。兩軍同樣希望在「足總盃」踢出佳績，以填補於「高級組銀牌」出局之不快。兩隊火力澎湃，今季聯賽碰頭合共炮製6個入球，今次重遇隨時又再鬥攻合演入球騷！（無綫85台周六下午3時直播）

標準流浪早前在「高級組銀牌」4強不敵東方，未能殺入決賽，陣中首席射手伊巴謙承認士氣難免受挫，但認為足球比賽就是有贏有輸，直言上了寶貴一課。流浪經過近一個月的休息，球員養精蓄銳，伊巴謙盼望今日能擊敗強敵理文，以重返勝軌：「雖然冇踢比賽成個月，但大家訓練時都相當落力，狀態保持得好好。之前聯賽對理文自己梅開二度，希望今場可以繼續作出貢獻，幫球隊晉級。」值得一提，總教練王家中早前獲升任為球會技術總監，為球會旗下的超聯、超青及女子隊發展規劃方向。

曾昭達：希望保持贏波個Form 理文上場於聯賽擊敗深水埗，終止盃賽的連敗走勢，主教練曾昭達認為經歷上月「高級組銀牌」4強失利後，球隊有更大決心在「足總盃」爭取好表現：「『足總盃』關乎到亞洲賽資格，我哋當然重視，希望上場贏波之後，球隊可以保持住個Form。」上月初理文曾於聯賽以4比2擊敗流浪，「達Sir」相信今場戰況依然非常緊湊：「我預期呢場會係『55波』，流浪實力好強，伊巴謙亦喺射手榜榜首，有必要提防對手嘅反擊。」軍情方面徐宏傑及列斯奧仍有傷在身，會繼續倦勤。

林嘉緯 標準流浪大腦 安尼亞 理文前鋒 黃威 理文中場