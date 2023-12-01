基奧雲尼衝擊港超200球

基奧雲尼

傳奇射手重返標準流浪 自富力R＆F突然散班，不少球員被迫離開香港球壇，其中前香港足球先生、兩屆港超神射手基奧雲尼（Gio）便是其中之一。相隔3年，這名年屆41歲的入籍前鋒，今季選擇重返港超第二度加盟標準流浪，在重拾足球的樂趣外，更極力挑戰在香港頂級聯賽射入200球的里程碑。

基奧雲尼自2020年離開富力R＆F後，選擇返回家鄉巴西，並隨一支丁級聯賽球隊跟操，惟因疫情關係未有簽約，自此他便沒有再接觸足球。上季季中Gio本來有機會加盟流浪，但由於家庭原因未能成事，直至今季終於能夠重返港超：「上年阿女仲喺巴西讀緊書，唔想扔低佢。但依家已經畢業，仲去咗廣州做模特兒，所以我決定返嚟香港踢波。老婆就同阿女一齊住，自己放假會上去探佢哋。」作為曾在港打滾多年的老將，Gio直言現今港超水平不及過往：「整體聯賽質素差咗，依家有啲球隊冇外援，單靠本地年輕球員難踢得好。」

休戰長達3年，加上身體已經不復年輕，Gio承認今次重返職業足球並不容易：「一開始訓練真係好吃力，同埋最慘年紀大好容易受傷，尤其係大腿筋附近位置，當你一受傷就要停止訓練，狀態好難操起。如果將來傷患開始多同嚴重，唔可以為球隊帶嚟貢獻，我就會考慮退休。」不過在本地球壇享負盛名的Gio，續指今次返回綠茵場壓力不大，僅希望享受足球：「我喺巴西有生意，今次唔係為搵錢或者證明自己，只係自己好鍾意足球，同埋之前喺香港踢得好成功，又有好多人鍾意我，所以決定返嚟繼續試吓爭取入波。」

「四十有一」踢波要食腦 Gio年輕時速度及技術同樣出眾，但轉眼間已經「四十有一」，他笑言自己需要踢得更聰明：「體能同力量下降，唔可以好似以前咁成日盤扭同突破，我會盡量留喺禁區入面搵食，接應隊友傳中。」Gio暫時在香港頂級組別賽事錄得180個入球，他表示自己會嘗試挑戰射入200球：「今季要做到有啲困難，因為我已經唔係正選，唔可以再場場踢足。但只要我身體保持健康，呢個目標依然有可能達到，我鍾意接受挑戰，每次落場都會搏盡。」圖、文：李浚湣