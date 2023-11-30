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黃澤林8球Ace闖日本賽8強
香港網球名將黃澤林周三在日本四日市網球挑戰賽表現出色，於男單16強面對日本球手坂本怜，憑着凌厲的發球，佔盡優勢，全場發出8個Ace球，首發得分率更達88%，他與對手爭逐了1小時05分鐘後，以直落兩局6比3、6比2勝出，勇闖男單8強。
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