76人44分炒湖人破紀錄

76人昨日憑艾賓特和麥斯合轟61分，於NBA常規賽以138比94大勝湖人，成為隊史擊敗湖人的最大分差。

今場為兩軍第290次對戰，首節76人已火速拉開比數，半場領先68比53，第4節更打出40比14，最終以44分之差大勝湖人。主將艾賓特上陣31分鐘豪取「三雙」30分、11個籃板及11次助攻，麥斯亦貢獻31分，另外球隊此役外線手感火燙，命中22球三分球。湖人方面，勒邦占士今場過後生涯累積上陣時間達66,298分鐘，超越名宿渣巴，成為史上第一，惟他全場僅獲18分，兼且籃板球「捧蛋」，表現較為失色。

洛城另一球隊快艇同日亦輸波而回。快艇主場迎戰金塊，客軍今仗缺少兩大主力祖傑及梅利，反觀快艇「4巨頭」占士夏登、李安納、保羅佐治及韋斯布克悉數上陣，完第3節時快艇仍領先88比77，惟第4節陷入災難，12分鐘只投入4球及以罰球搶分，結果慘遭金塊逆轉，以104比113落敗而回。賽後韋斯布克更與場邊球迷發生爭執，他表示：「我只是在保護自己，球迷但總認為他們可以說任何話，但就我個人而言是不會允許的。」