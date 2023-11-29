香港金牛開操楊睿騏望保持強壯

首季進軍全國男子籃球聯賽（NBL）便躋身季後賽的香港金牛，為爭取來季更上一層樓，已提前開操催谷狀態，明星後衞楊睿騏（圖）許下願望，期盼保持健康及弗爆狀態，為球隊衝擊佳績。

新兵侯天一「能內能外」 儘管距離NBL新季開季尚有一段時間，金牛已集合球員正式開操，以提升新舊球員間的默契。今次有不少熟面孔進入訓練營，包括梁兆華、楊睿騏及畢繼光等，兩位上周新加盟的內地球員侯天一和楊凱亦已報到。身高達2米05的侯天一司職4、5號位，在內線有統治力外，外線的三分球命中率亦超過4成，其「能內能外」的屬性，將為金牛帶來更豐富進攻手段。

操練首日教練團安排了基本恢復性訓練，讓球員們進行投球、運球及重量訓練等。新加盟的前CBA球星朱松瑋首次參與金牛操練，他表示：「整個團隊非常有活力，大家都十分投入訓練中，相信未來在場上一定能有足夠的默契。」至於表現搶鏡的楊睿騏對新球季非常期待：「有了上季的經驗，自己心理及身體技術上都有所成長，期盼能有更強壯的身體及更全面的技術應付整個賽季，衝擊更好成績。」球隊今日會到將軍澳寶覺中學推廣籃球運動。