D1足球男拔挫聖若瑟闖決賽

「港九區D1中學校際足球比賽」A Grade 4強，周一假石硤尾公園足球場上演，其中衞冕的聖若瑟書院惡鬥拔萃男書院（圖），最終男拔憑標準流浪中場趙正宇上演帽子戲法，以5比2大勝對手，躋身下周一的決賽，將與香港國際學校爭冠。

男拔小組以全勝姿態晉級，相反去屆D1兼精英賽冠軍聖若瑟，分組賽曾不敵香港國際學校，以次名出線4強，提早上演去年D1及精英賽決賽翻版。上年兩次交手同樣落敗的男拔，今場入局極快，8分鐘，效力港超標準流浪的趙正宇右路開出角球，隊長陳丞臻前柱頂入先開紀錄。但28分鐘形勢一般的聖若瑟卻追平，劉宇浩接應傳送，力壓對手快射得手，半場踢成1比1。

趙正宇演帽子戲法 易邊後男拔繼續搶攻，45分鐘趙正宇勁射近柱，皮球直飛死角入網。7分鐘後男拔一次角球攻勢，中堅詹皓臻混戰中射入空門。領先3比1的男拔未有放軟手腳，趙正宇5分鐘內連入兩球，完成帽子戲法，男拔遙遙領先5比1。完場前聖若瑟雖憑傑志中場袁振謙追近至2比5，但為時已晚，4強止步無緣衞冕。至於另一場4強大戰，香港國際學校在早段領先下，最終以一球險勝英華書院，相隔3年再入決賽，將與男拔爭冠。■■李浚湣報道