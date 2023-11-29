大勝南青康仁福建4連捷

香港甲一籃球聯賽昨晚頭場，康仁福建憑外援李察士取得全場最高的23分，以73比46大勝南青，取得4連勝。

賽前3連勝的康仁福建狀態火熱，初段有楊瑞鴻和蔡龍德各取4分，加上居港外援李察士貢獻兩個封阻，以10比5領先，南青關雋陶亦侵略性十足，多次博得犯規，罰球線7射4中，不過福建其後有廖鈞浩於外線開火，李察士單節收穫8分及11籃板，助球隊拉開21比13完第1節。

南青次節繼續陷於劣勢，其中籃板明顯輸蝕，令福建「射到入為止」，並藉此擴大優勢至26比13，南青憑關雋陶及陳仲儒先後射入3分球止血，區浩軒亦快攻上籃得手，追至21比27，不過福建有李察士和楊瑞鴻挺身而出，在禁區成功搶分，一度把分差再度擴大至雙位數，福建半場領先35比27，當中李察士錄得15分及15個籃板，南青則憑關雋陶攻入11分，未至於被完全拋離。

第3節李察士開始後不久就博得「and1」，惟蔡龍德、林羽及楊瑞鴻此時已錄得3犯，令福建被逼減少3人上場時間，但依然成功守住領先優勢，黃子謙於外線「發炮」後，福建拉開44比30，並以48比34的差距進入最後一節。福建第4節得勢不饒人，先打出8比1攻勢，林羽命中一球中距離後亦成功開齋，最終球隊贏73比46完場，聯賽4連勝。

「黃藍大戰」香港東方贏波 至於尾場「黃藍大戰」，永倫與香港東方兩支賽前不敗之師合演扣人心弦激戰，雙方實力接近，得分一直咬緊，結果香港東方第４節成功收復失地，以88比79擊敗永倫，保持開季全勝。

■■圖／文：鄧文滔、余樂詩