臨危受命王振鵬目標穩陣行先

傑志今日出線生死戰火併全北汽車，當中已年屆39歲的門將王振鵬（下圖），有望繼上屆16強不敵巴吞聯後，再次為「藍鳥」於亞冠盃把守最後一關，賽前他承認有一定壓力，希望盡量以穩陣行先。

坦言有壓力盡量放鬆 由於保羅上場聯賽對冠忠南區受傷退下火線，令後備門將王振鵬比賽尾段需要入替，最終成功力保不失，為傑志取得1分，「阿鵬」坦言滿意發揮：「起碼攞番啲比賽感覺，其實今年『阿橋』（郭劍橋）轉做龍門教練之後，幫到好多手，始終佢比較熟我，雖然自己年紀大，但目前狀態都幾好。」對於今日臨危受命，「阿鵬」坦言難免有壓力：「冇諗過今日有機會落場，仲要關乎到爭出線，亞冠咁多人關注，唔同本地賽事，咁耐冇踢過呢啲大型國際性賽事，自己都想踢好啲畀球迷睇。」

「阿鵬」對上一次在亞冠上陣，已經是去年8月19日對巴吞聯的16強賽事，惟當時球隊以0比4大敗而回，「阿鵬」表示該役自己表現未如理想，今日面對全北希望發揮更好：「韓職球隊不嬲難踢，佢哋體能同身體質素都好好，我哋要做好防守先。上屆16強踢得唔好，出現失誤導致球隊輸波，今場會提自己放鬆啲，目標盡量穩陣啲，同畀好啲波。」