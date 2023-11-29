再鬥全北想出線一定要贏 傑志谷埋佢！

基爾頓 傑志中場

港超球隊傑志今日坐鎮香港大球場，出戰「亞冠盃」F組尾二一輪分組賽，硬撼韓職勁旅全北汽車。傑志目前僅得1分，為出線非勝不可，希望能創造奇迹；全北出線未算穩陣，同樣會以3分做目標。首循環交手「藍鳥」作客僅負1比2，近況回勇加上主場之利，力爭復仇為球迷踢場好波，預計有一番惡鬥。（HOY TV 76台周三晚6時直播）

傑志上場分組賽作客1比1逼和榜首曼谷聯，取得今屆亞冠分組賽第1分，餘下兩仗要全勝方有出線機會，暫代主教練金東進（Kim）指未完全絕望，就算面對實力分子全北汽車，都會盡全力爭勝：「首循環作客全北我哋踢得唔算差，有信心可以再踢一場好波。球隊喺亞冠成日都落後嚟踢，要避免再發生。」

金東進籲球迷入場打氣 Kim續指今場為「藍鳥」今屆亞冠分組最後一場主場賽事，呼籲球迷踴躍入場支持：「球迷入場，對球員肯定有正面幫助，我都明白踢6點，大家未必趕得切入場，絕對會削弱我哋嘅主場優勢。」陣容方面，「藍鳥」除潘沛軒上場領紅牌要停賽，早前聯賽受傷退下火線的門將保羅亦上陣成疑，至於剛加盟的烏茲別克國腳迪美路夫因未有註冊，今仗只能作壁上觀，另外南韓前鋒金信煜亦肯定缺陣。

基爾頓上場聯賽停賽，這名巴西籍中場笑言可趁機養精蓄銳，迎接今場大戰。他提到「藍鳥」各項賽事已錄得6場不敗，有信心今場可延續勇態，目標全取3分：「全北實力好強，首循環輸波有啲唔好彩，後防咁啱有幾下唔集中。但我哋近況好好，呢場波對爭出線好重要，希望自己可以開齋，幫到傑志贏波。」昨日陪同金東進出席賽前記者會的陳晉一，則希望踢出傑志風格：「我覺得球隊喺呢項賽事累積咗唔少經驗，我哋會保持一貫踢法，去證明有能力同亞洲最強球隊抗衡。」

全北跌Watt分組作客全敗 曾兩度於「亞冠盃」封王的全北汽車，今屆分組賽表現未及以往穩定，尤其作客欠說服力，先後造訪曼谷聯及獅城水手都落敗而回。全北賽前與水手同積6分，暫時僅以得失球差壓住對手排小組次席。首循環面對傑志，因要為南韓出戰亞運無緣披甲的白昇浩及宋敏圭等主力，今場均有望候命，前鋒宋敏圭上周六於韓職取得入球兼助攻，幫助球隊擊敗FC光州，打破近3場不勝頹勢，狀態甚弗，「藍鳥」需嚴加防範。

恩查 傑志前鋒 傑志暫代主教練金東進（左）與陳晉一昨日雙雙出席賽前記者會。■（李浚湣攝）