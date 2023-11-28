王康傑王康怡兄妹檔贏混雙

在香港中華游樂會上演的「第75屆全港網球公開賽」，經過6星期連場激戰後，周日已圓滿結束。公開組混雙由「兄妹檔」王康傑和王康怡奪冠，而今屆賽事一共誕生4名「雙冠王」，分別是黃俊鏗（男單及男雙）、王康傑（男雙及混雙）、王康怡（女單及混雙）和陳巧澄（18歲或以下組別女單及女雙）。

2019年後再奪殊榮 雲集本地網球好手的「全港網球公開賽」，吸引逾1,600人報名。今年賽事是自疫情後重新開放予公眾入場觀賽，吸引不少球迷撐場，氣氛熱鬧。周日其中一個焦點公開組混雙決賽，「兄妹組合」王康傑、王康怡以直落兩盤6比3，擊敗余程昊、鄧諾瑤組合，繼2019年後再次贏得混雙冠軍頭銜。另外，18歲或以下項目方面，鄭肇致和陳巧澄分膺男、女子單打冠軍；吳嘉朗和張毅愷，以及梁睿希和陳巧澄則贏得男、女子雙打冠軍。

值得一提，今年香港中華游樂會續與九龍樂善堂和愛心聖誕大行動合作，在決賽周內由主裁判執法的賽事，球員每開出一球Ace，中華游樂會就捐出250元予慈善團體，今年賽事共錄得150球Ace，合共籌得37,500元。