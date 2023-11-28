F1阿布扎比煞科 群星踩場賀韋少登頂

韋少奪冠後即與女友Kelly Piquet分享喜悅。

F1周日在阿布扎比上演今季煞科戰，紅牛車王麥斯韋斯塔本早已鎖定總冠軍寶座，今站似是他的「勝利巡遊」，最終排頭位的他再次由頭帶到尾，袋走今季個人第19個分站冠軍。

大哨雷神寶娃都有亮相 來到今季F1煞科的阿布扎比站，吸引一眾名人入場觀戰，當中不乏體壇巨星，正在養傷的曼城球星奇雲迪布尼、法國球星保羅普巴、「大哨」朗拿度，以及昔日網壇天后舒拉寶娃、英國超模娜奧美金寶及澳洲影星「雷神」基斯漢斯禾夫等等，場內場外同樣星光閃閃。

韋斯塔本今站取得頭位起步，無驚無險輕鬆以1小時27分02秒624率先衝過終點，迎來個人今季第19個分站冠軍，並從日本站到阿布扎比完成7連冠，生涯勝仗達54場，超越了維度爾成為排名歷史第3位。至於今站亞軍為法拉利勒卡歷，平治羅素則取得一席第3。

經過23站角逐，已篤定封王的韋斯塔本以總分575分完成賽季，其隊友佩雷斯以285分獲得總亞軍，平治咸美頓則力壓雅士頓馬田阿倫素，贏得總季軍。值得一提，同樣提早贏得車隊總冠軍的紅牛，今季僅輸1站；而平治獲得車隊年度亞軍，法拉利以2分之差獲季席。