港台電視32 x on.cc東網同步直播 爭前6傾力而戰 康仁福建撲擊南青

康仁福建聯賽加入外援李察士後戰力提升不少，踏入季中球隊默契亦大有改善，近期連挫晉裕、崇德飛鷹和建龍飛馬重返勝軌，現時錄得3勝2負排積分榜第5位，士氣如虹。李察士對建龍飛馬一戰攻入19分，另加13記籃板，射手楊瑞鴻亦表現稱職，交出18分，協助福建以65比57拿下3連勝。楊瑞鴻本月首次入選香港隊，參加港澳埠際賽和粵港盃，吸收更多比賽經驗，對福建來說亦是好事。

南青作為甲一唯一的全華班球隊，今季面對各隊外援吃了不少苦頭，不過上場對永倫戰況其實不算一面倒，第2至4節每節僅負3分，最終由陳仲儒和蕭俊傑各得12分下，以67比87告負。今場將是康仁福建和南青今季第2次碰頭，銀牌賽福建以79比44取勝，南青中鋒司徒偉傑表示，對手外援及本土球員都有一定實力，希望球隊保持爭勝心：「對比之前落後時的情況下，大家的韌力更強，防守沒有鬆懈，希望餘下賽季會繼續有進步。今年大部分球隊嘅外援都會係內線，要守住他們確實好難，我會盡量令他離開顏色地帶，希望可以減低他的籃板次數，搶板再得分的機會。」