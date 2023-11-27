李玨穎3個「一本」為港添銅

在香港舉行的亞洲柔道公開賽昨日煞科，港隊再有獎牌進帳，李玨穎於男子81公斤以下級別勇奪銅牌，將有助世界排名提升，距離爭取巴黎奧運資格走近一步。

港隊上周六先由3位女將王嘉莉、楊諾琳及劉允兒袋走兩金一銅，昨日輪到重量級別項目爭逐，李玨穎為男子隊爭一口氣，在81公斤以下級別發揮水準，首仗先贏馬來西亞的沙夏布甸，次輪不敵南韓的朴俊勳跌落復活賽，接着面對比他還高大的澳洲選手派斯，李玨穎激戰下以「一本」取勝，成功「復活」爭逐銅牌，繼而在銅牌戰面對代表牙買加的前英國選手史釗活，雙方爭持激烈，李玨穎沉着應戰並尋找進攻時機，中段再打出漂亮的「一本」獲勝，為港隊添得銅牌，亦是其今年個人在亞洲公開賽上的第二面獎牌。

下月東京大獎賽再搶分 24歲的李玨穎非常興奮：「坦白講主場比賽有少許緊張，加上本身屬慢熱型，所以贏得第一場相當關鍵。對於整體發揮都算滿意，想不到3場都以『一本』獲勝。」目前世界排名100左右的李玨穎仍要加倍努力，以爭取奧運資格，「這面獎牌給我很大的強心針，但我不敢想太遠，只希打好每場比賽。」他下周二將與兩位女將王嘉莉及楊諾琳，前赴日本參加下月2日展開的東京大獎賽，全力為巴黎奧運再搶分。

總結今次賽事，港隊在柔道形項目取得2金4銀2銅，競技項目亦獲2金2銅，成績可人。