香港公開賽吳諾弘花劍首封王

香港男子花劍代表吳諾弘昨日於香港公開劍擊錦標賽決賽，以15比7擊敗楊子加，首度封王。香港將於2026年主辦世錦賽，吳諾弘興奮表示：「這是對香港劍擊一個肯定，作為劍擊運動員感到非常鼓舞。」

賽事一連兩日於亞洲博覽館舉行，男花張家朗、蔡俊彥及女重江旻憓均未有參賽。吳諾弘是日狀態大勇，64強擊敗港將梁國風，其後連續戰勝兩名中國劍手，之後8強和4強淘汰香港的梁千雨和蔡子樂殺入決賽。面對4強擊敗崔浩然的楊子加，吳諾弘主動搶攻，最終贏15比7，首度奪冠。吳諾弘賽後表示冠軍為之後世界賽注入強心針：「之前因為受傷和染疫缺席兩項比賽，所以我今日都盡力而戰，現時手傷雖未完全康復，但已慢慢習慣。」

香港落實辦2026世錦賽 女重方面，佘繕妡於決賽以15比10擊敗陳渭泠，繼康文盃及會長盃後再於本地賽封后。至於女子佩劍，明年退役的林衍蕙出戰最後一次本地賽，16強以13比15不敵歐倩瑩，後者一口氣殺入決賽擊敗曾悅澄，捧走冠軍。

早前有消息指2026年世錦賽將於香港舉行，香港劍擊總會主席楊穎新昨日確認消息：「香港曾於2017年在亞博舉辦過亞錦賽，預計世錦賽會於同一地點主辦。」佘繕妡表示：「這是香港首次舉辦大型國際賽事，希望可免費讓公眾入場，大聲為我們打氣。」

圖、文：余樂詩

吳諾弘與佘繕妡於賽事稱王封后。 佘繕妡