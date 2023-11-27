3:1挫深水埗及時反彈 理文甩開6分！

昨日於將軍澳運動場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」，由理文主場迎戰深水埗。結果「黃黑軍團」憑安尼亞、基華尼頓及保利臣各入一球，以3比1擊敗深水埗，聯賽榜首優先拉開至6分。

「黃黑軍團」今場由胡晉銘負責掃蕩，協助保利臣及黃威控制中場，安尼亞、艾華頓和基華尼頓組成進攻「三叉戟」；深水埗方面，門將李溢晉復任正選，艾雲馬高域和黃靖揚支援鄧嘉攻堅。理文實力明顯優於對手，12分鐘，立花稜也起腳省中深水埗球員，理文反搶成功後，安尼亞禁區頂起腳先開紀錄。3分鐘後，安尼亞妙傳基華尼頓近門射成2比0，完半場前深水埗攻勢，浦敏禁區內被黃俊皓侵犯，球證觀看視像助理裁判（VAR）後直指12碼點，惟鄧嘉主射炒高，理文半場領先2比0。

易邊後深水埗即追近一球，47分鐘梁星耀斬向遠柱，宋柱浩助攻鄧嘉門前射入。踢至下半場中段，拿亞一度把皮球送入網窩，但VAR覆核後確認深水埗球員越位在先，入球無效。隨後理文調入保連奴及張憙延加強攻力，77分鐘保利臣禁區頂射破李溢晉十指關，為理文鎖定3比1勝局至完場。

曾昭達慶幸走出陰霾 理文全取3分後，多踢一場下領先傑志6分，主教練曾昭達慶幸球隊能從接連不敵傑志的陰霾中走出來：「連續喺『高級組銀牌』同『賽馬會菁英盃』輸畀傑志，點都有影響，最緊要係盡快調整。」深水埗主教練陳浩然則認為球隊防守已見改善：「今場就算對住理文都敢用波，唔會未打先輸，希望球迷見到球隊慢慢變好，因為班球員仲好後生，有好多發展空間。」

圖、文：鄧文滔