11月26日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月26日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中國羽賽鄧謝配無緣決賽
香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，昨日出戰中國大師賽4強，火併4號種子南韓組合徐承宰／蔡侑玎，激戰43分鐘後「鄧謝配」不敵對手，未能躋身決賽，但已收穫銅牌，兼寫下兩人賽事最佳成績，而此行亦達到目標，成功取得下月年終賽資格。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20231126-1126_00286_017/中國羽賽鄧謝配無緣決賽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc