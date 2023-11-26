中國羽賽鄧謝配無緣決賽

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，昨日出戰中國大師賽4強，火併4號種子南韓組合徐承宰／蔡侑玎，激戰43分鐘後「鄧謝配」不敵對手，未能躋身決賽，但已收穫銅牌，兼寫下兩人賽事最佳成績，而此行亦達到目標，成功取得下月年終賽資格。