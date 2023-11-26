體育

男拔稱霸九龍區D1

（鄧文滔攝） （鄧文滔攝）
（鄧文滔攝）
「中學校際籃球決賽」（D1九龍男甲）上周五在修頓場館舉行男子決賽，結果拔萃男書院憑陳偉邦攻入全隊最高17分，戰至加時以51比47險勝衞冕的英華，奪得冠軍。
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