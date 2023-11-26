等足4年港隊一日喜添兩金

一連3日在馬鞍山體育館上演的亞洲柔道公開賽，昨日進行第二日賽事，港隊憑王嘉莉和楊諾琳先後奪金，相隔4年再有運動員在亞洲賽揚威。

王嘉莉楊諾琳先後封后 港隊首日於柔道形賽事收穫2金4銀2銅，昨日乘勝出擊，王嘉莉先闖入女子48公斤以下級別決賽，面對南韓的河凇林，比賽途中河凇林因危險動作被罰紅牌，令「嘉莉」直接獲勝。之後楊諾琳出戰女子57公斤以下級別，封后過程驚險得多，鬥到黃金加時才力挫南韓的洪體林，兩人亦是自2019年梁寶心後，再有港將在亞洲公開賽競技項目奪金。連同劉允兒在「港隊內訌」擊敗劉蕙芯奪銅，香港單日收穫2金1銅。

「諾琳」獲勝一刻喜極而泣，她解釋今年狀態未如理想，形容金牌意義重大：「今年狀態好差，很多比賽都不盡理想，幸好今次贏得金牌，終於有啲成績見得吓人。」至於「嘉莉」笑言今次是她升上成人組後首個錦標，不過認為自己發揮一般：「可能在主場出戰反而更緊張，表現不是太好。」

昨日兩位師姐梁寶心及徐淑琪都有撐場，當中徐淑琪自亞運「賽前被DQ」事件後首次露面，她表示右膝已進行手術，目前正在休養。她對師妹們的表現感高興：「看見『嘉莉』和『諾琳』贏得金牌很開心，本身都想參賽，可惜我短期內都無法打比賽。」賽事今日於馬鞍山體育館繼續上演，港隊教練張焯傑指焦點選手李玨穎籤運一般，盼他奮力一戰：「他的對手比較強，希望有出色發揮，力爭出線。」

圖、文：鄧文滔