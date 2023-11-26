代表作！晉峰挫大埔闖8強

昨日「足總盃」第一圈賽事，由大埔與晉峰於旺角大球場爭入8強，「粉紅兵團」憑小將李呈開賽初段的入球，小勝尾段10人應戰的大埔，終止各項賽事4連敗頹勢，晉級後將遇上東方。

晉峰僅3分鐘即先開紀錄，袁世傑傳入禁區，李呈近門射入職業生涯「開齋波」。11分鐘林樂賢再來一腳熨射，未能考驗大埔門將謝家榮。大埔之後變陣以利馬入替朴叡俊，惟未能製造太多攻勢，半場落後一球。易邊後戰況膠着，直至60分鐘大埔出現埋門，但雷仙奴禁區頂起腳抽高，2分鐘後晉峰還以顏色，何思哲勁射被謝家榮撲出。大埔急欲扳平，64分鐘加比爾接應角球，門前「頭頂腳踢」仍然無功而還，87分鐘蔡立靖遠射斜出，加上鍾偉強補時「兩黃一紅」被罰離場，最終「粉紅兵團」維持以1球小勝大埔，躋身8強。

16歲李呈入處子波勁興奮 年僅16歲的李呈是役為晉峰正選上陣，更攻入生涯首球，賽後他相當興奮：「完全冇諗過入到波，首先好多謝球迷一直冇離開我哋，第二多謝哈教練（河赫俊）信任我同畀機會我，日後會繼續努力。」

圖、文：李浚湣