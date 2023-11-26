東方鍊港會弗鬥弗

東方守將 高素巴耶夫

今日「賽馬會菁英盃」假深水埗運動場上演一場A組賽事，東方與港會今季第二度交手。各項賽事6場不敗的東方，矢志爭取打開分組賽勝利之門，港會則希望承接兩連勝之勢，報卻上月聯賽落敗一戰之仇。（周日下午3時開賽）

盧比度：要小心對手速度 東方本月在「高級組銀牌」連闖兩關，包括上場以3比0淘汰標準流浪，走勢正盛。主教練盧比度（Chino）指港會上場擊敗大埔，強調今仗不能鬆懈，並會嚴防莊文歷等球員：「莊文歷季前曾經喺東方跟操，佢速度好快亦有入波能力，加上簡嘉亨等高速球員，港會嘅戰鬥力不容忽視。」高素巴耶夫等球員踢完國際賽後已歸隊，另外鐘樂安及孫銘謙亦同告復操，後者今場有望重返大軍名單。

各項賽事兩連勝的港會，聯賽首循環曾不敵東方，主教練東尼咸美頓（Tony）坦言對手實力佔優，呼籲球員放開懷抱應戰：「東方好多年輕球員都好好波，我諗全香港啲球迷都會覺得東方贏梗，所以我哋冇乜壓力，但都會去到盡延續氣勢，爭取3連勝。」壞消息是積施利因傷缺陣，同樣有傷在身的泰亞高亦上陣成疑。

港會前鋒 里奧