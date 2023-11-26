港台電視32 x on.cc東網同步直播 理文力求反彈開火轟深水埗

理文帶刀侍衞 荷西安祖

今日「中銀人壽香港超級聯賽」戲碼，理文坐鎮將軍澳運動場撲擊深水埗。力爭延續聯賽不敗走勢的「黃黑軍團」，能否趁爭奪錦標勁敵傑志失分，拉開榜首領先優勢，就要問過換帥後首次出戰聯賽的深水埗，攻防大戰一觸即發。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

由於傑志剛於聯賽悶和冠忠南區，理文今場只要獲勝，就可以將榜首優勢拉開至6分。「黃黑軍團」過去兩場先後在「高級組銀牌」及「賽馬會菁英盃」接連不敵傑志，主教練曾昭達承認球隊士氣難免受影響：「成季流流長，大家都知狀態實有起伏，希望盡快反彈，深水埗換帥後踢法係有啲改變，我哋唔會輕視對手。」顏樂楓已告復操，安尼亞、黃威、艾華頓及胡晉銘等人踢完代表隊賽事後悉數歸隊，今場可以候命。

荷西安祖：想攞冠軍就要贏 今季頻頻有斬獲的帶刀侍衞荷西安祖，上季也曾在深水埗身上取得入球，這位西班牙後防就希望今場能再為球隊搶得3分，並趁爭冠頭號對手傑志失分，把握機會拉開優勢：「如果我哋想贏聯賽冠軍，就需要喺分數上同傑志及其他競爭對手保持距離，希望可以延續不敗走勢。」

深水埗在新帥陳浩然首次領軍下，上場於「賽馬會菁英盃」以0比4不敵冠忠南區，今場要挑戰實力更強的理文，陳浩然強調首要目標是減少失球數字：「我哋今季失波都多，對住前列分子，目標都係先做好防守。之前我教過中下游球隊，踢法都偏向防守，有信心改善防守表現。」尼高拉斯累積5張黃牌要停賽，好消息是上場因病缺陣的門將李溢晉已康復，今場有望重返大軍名單。

宋柱浩望先頂半場 上月才加盟球隊的南韓中堅宋柱浩，迅速獲得重用，他承認港超踢法與南韓聯賽大有分別，但表示已逐漸適應新環境。宋柱浩表示有留意理文的表現，承認要壓制對手表現有一定難度：「之前我都有入球場睇理文嘅比賽，佢哋前線個人能力相當出眾，希望先爭取上半場唔失波，我哋係有機會搶分。」

深水埗前鋒 柏羅邦