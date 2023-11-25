迪美路夫首演傑志和冠忠南區

昨晚港超聯，傑志坐鎮旺角大球場主場對冠忠南區。「藍鳥」今場有烏茲別克前鋒迪美路夫上演地標戰，惟只能以0比0悶和南區，今季聯賽第二度失分。

「藍鳥」今仗有新援迪美路夫首度披甲，甫開賽先有埋門機會，8分鐘迪美路夫接應恩查傳送，窄位起腳省中人後，未造成太大威脅。5分鐘後南區後場解圍不遠，伊高沙托尼截到再攻門，未能考驗門將伍瑋謙。南區之後不乏攻勢，22分鐘，艾華推順後放冷箭，門將保羅撲出，史提芬彭利拿補射又無功而還。4分鐘後艾華左路傳中，「肥彭」撞射亦被保羅沒收，迪美路夫隨後勁射被伍瑋謙飛身撲出，半場互交白卷。

川瀨浩太補時食詐胡 易邊後傑志繼續搶攻，但明加索夫插水式頭槌，以及迪美路夫勁射同樣未能射破伍瑋謙十指關。南區不甘受壓，換入陳傲軒加強攻力，「藍鳥」尾段有門將保羅傷出，換入王振鵬，迪美路夫亦被收起。補時階段川瀨浩太接應罰球頭槌破網，惟視像助理裁判（ＶＡＲ）覆核後指他犯規在先，引起南區職球員不滿，最終兩隊踢成0比0。圖／文：林卓臻、李浚湣