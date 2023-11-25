旺角場激戰大埔晉峰爭晉級

「足總盃」今日於旺角大球場上演第一圈賽事，由大埔及晉峰爭奪最後一個8強席位。今季表現強勢的「綠戰士」，當然希望能在盃賽有所作為；晉峰力爭擺脫連敗頹勢，惟繼續有主力外援缺陣，希望靠拚勁搭夠。（無綫85台周六下午3時直播）

大埔上場在「賽馬會菁英盃」重返勝軌，今日轉戰「足總盃」，主教練李志堅期望球隊能繼續取得佳績：「如果可以憑『足總盃』冠軍攞到來季亞洲賽資格，對球隊未來發展會係好事之餘，對球員都係一個動力。」「堅Sir」認為球隊表現已非常努力，但門前把握仍有待改善。他透露上場受重傷的卡朗將進行手術，預計要長抖一段時間，好消息是謝家榮及陳肇鈞踢完港隊賽事後已歸隊，可以候命。

何信賢：盡力而為望有奇迹

晉峰連續兩場在領先下，最終同樣大敗而回，總教練何信賢指場上欠缺老大哥壓陣，球員集中力及心理質素有待改善。「粉紅兵團」早前曾在聯賽不敵大埔，「何Sir」承認兩隊實力有差距，但一場過盃賽會盡力而為：「大埔外援質素高，但盃賽我哋冇壓力，只要球員發揮到最好一面，睇下有冇奇迹。」球隊傷兵情況持續，布雷迪、金相祐等主力仍需缺陣，同時「何Sir」透露下半季將更換外援，希望能加強進攻火力。