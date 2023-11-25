香港U23擺擂台惡鬥均業北區

香港U23隊長 林學曦（左）

今日上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，香港U23於斧山道運動場擺下擂台，主場迎戰均業北區。仍未打開今季勝利之門的香港U23，爭勝心毋容置疑；至於北區剛大勝而回士氣大振，當然希望再下一城，雙方為爭3分必定使出渾身解數。（周六下午3時開賽）

梁志榮喜見球員保持爭勝心 香港U23上場於「賽馬會菁英盃」以1球僅負今季氣勢如虹的大埔，主教練司徒文俊認為球隊表現並不失禮：「我哋上場比賽攻守平衡都做得好，希望表現可以持續。」「司徒Sir」曾與北區的劉君正及葉卓文等球員在代表隊合作，對對手絕不陌生，他強調今場不易應付：「雖然北區係新升班，但佢哋整體實力唔錯，有一班年輕有潛質嘅華人球員，而且開季愈踢愈順，踢法上反而可能佢哋會了解我哋多啲。」

均業北區休戰近一個月，上場在「賽馬會菁英盃」以5比1反勝晉峰，主教練梁志榮指滿意賽果，又慶幸看到球員保持爭勝欲望，相信大勝可以增強信心。接下來返回聯賽作客香港U23，「細榮」直言未敢輕敵，認為臨場發揮將成勝負關鍵：「香港U23經過上季磨練，今季整體上進步咗唔少，另外我哋慣用地面進攻，斧山道同小西灣草地質素可能差不多，但擔心會比較大風，同間唔中出現怪風，導致影響表現。」

均業北區中場 肯迪（籃衫）