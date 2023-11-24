明年3月開戰！LIV Golf職巡賽落戶香港

香港哥爾夫球會對賽事在香港舉行感到高興，會長郭永亮稱：「球會成功邀得『LIV Golf』在香港設賽站感到非常榮幸和興奮，定必竭盡所能籌辦賽事，讓來自世界各地觀看賽事的訪客，都能感受到粉嶺球場獨特的魅力，以及香港籌辦大型國際賽事的能力。」

「LIV Golf」香港站將吸引世界各地的頂尖高球手雲集香港，部分球手更將是首次來到大中華地區作賽。粉嶺球場屆時將成為冠蓋雲集全球聚焦的地方，來自國際政、商、體育界等方面的名人觀賽之餘，還可以盡情享受賽事期間於球場內外舉辦的一連串精彩高球及非高球活動。集球賽和嘉年華於一身的「LIV Golf」，絕對是一個與民同樂、多姿多彩的國際盛事。